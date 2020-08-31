Футбольный клуб «Ростов» был оштрафован после матча с «Краснодаром»

Встреча клубов «Ростов» и «Краснодар» не прошла без последствий для обеих команд. Они сделали ряд нарушений, сообщили на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.Так, донских футболистов оштрафовали на 15 тысяч рублей. Такое решение было принято из-за нарушения порядка допуска болельщиков на матч и организации их размещения на краснодарском стадионе.На одну игру был также дисквалифицирован тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Он поссорился с судьей Сергеем Карасевым и нецензурно выразился в его адрес. За это наставнику команды из Кубани выдали красную карточку.Матч футбольных клубов «Ростов» и «Краснодар» состоялся 30 августа. Встреча закончилась ничьей, со счетом 1:1. Теперь РПЛ уходит на перерыв из-за игр сборной.