Футболист Денис Глушаков подписал контракт с армянским клубом «Урарту»

Фото: ФК «Урарту»

Известный 37-летний донской футболист Денис Глушаков продолжит карьеру в Армении. Спортсмен подписал контракт с ФК «Урарту», который базируется в Ереване.Последним клубом, за который играл Глушаков, был костромской «Спартак». Он выступал за него с 20 сентября 2023 года. Дмитрий принял участие в семи матчах. Там он отметился одним забитым мячом и семью голевыми передачами. В конце января стало известно, что футболист расторг контракт с «красно-белыми» по обоюдному согласию.После полузащитника стали связывать с ФК «Ростов». С «желто-синими» футболист прошел медобследование и отправился на тренировочные сборы в ОАЭ, где провел в составе ростовской команды несколько товарищеских матчей. Но там он не получил предложения остаться в команде.Денис Глушаков родился в городе Миллерово Ростовской области. С 2005 по 2013 годы он играл за «Локомотив». Затем перешел в «Спартак». Там он провел самую яркую часть своей карьеры. В сезоне-2016/2017 в составе «красно-белых» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2019-м Денис ушел из московской команды и стал играть за другие клубы.Параллельно полузащитник выступал за сборную России. Всего на его счету – 57 матчей в национальной команде.ФК «Урарту» – в Премьер-лиге Армении (высший дивизион страны). В турнирной таблице внутреннего чемпионата ереванский клуб находится на четвертом месте. От третьего места, которое дает возможность выступить в Лиге Конференций (один из главных турниров Европы), его отделяет 10 очков.