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Французский ФК «Лион» просматривает форварда «Ростова» Шомуродова

Французский ФК «Лион» просматривает форварда «Ростова» Шомуродова
Французский футбольный клуб «Лион» заинтересовался нападающим ФК «Ростов» Эльдором Шомуродовым. Сообщается, что представители команды просматривали 24-го спортсмена во время матча со «Спартаком». Игра прошла 8 декабря. Такую информацию передаёт Betting Insider. Также интерес к Шомуродову проявляет испанская «Севилья».

По итогам первой части сезона Эльдор занял второе место в гонке бомбардиров, его опередил Артём Дзюба из «Зенита». Футболист «Ростова» забил десять голов и сделал пять голевых передач. Также он отправил десять мячей в ворота соперника, играя за сборную Узбекистана. В азиатской квалификации на чемпионат мира-2022 он также стал вторым бомбардиром.

Молодой человек выступает за «жёлто-синих» с 2017 года. Весной 2019-го он продлил контракт на три года.

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