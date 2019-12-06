Французский ФК «Лион» просматривает форварда «Ростова» Шомуродова



Французский футбольный клуб «Лион» заинтересовался нападающим ФК «Ростов» Эльдором Шомуродовым. Сообщается, что представители команды просматривали 24-го спортсмена во время матча со «Спартаком». Игра прошла 8 декабря. Такую информацию передаёт Betting Insider. Также интерес к Шомуродову проявляет испанская «Севилья».



По итогам первой части сезона Эльдор занял второе место в гонке бомбардиров, его опередил Артём Дзюба из «Зенита». Футболист «Ростова» забил десять голов и сделал пять голевых передач. Также он отправил десять мячей в ворота соперника, играя за сборную Узбекистана. В азиатской квалификации на чемпионат мира-2022 он также стал вторым бомбардиром.



Молодой человек выступает за «жёлто-синих» с 2017 года. Весной 2019-го он продлил контракт на три года.