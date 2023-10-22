«Ростов» победил «Ахмат» со счётом 3:0

Фото: Денис Демков.

В первые минуты чуть лучше были гости, но «Ростов» быстро прибрал к рукам инициативу. Сходу забить не получалось, однако хозяева всё-таки открыли счёт. На 34-й минуте Егор Голенков после подачи Евгения Чернова выиграл борьбу в воздухе и отправил мяч в сетку – 1:0. Ещё до перерыва «Ростов» забил второй. Мохаммад Мохебби поймал на себе фол, а Максим Осипенко реализовал 11-метровый – 2:0.Во второй части поединка «Ростов» довёл счёт до крупного. Третий гол полностью сделал Егор Голенков. Он отобрал мяч в чужой половине поля, протащил к воротам и выкатил его на Мохебби перед пустым створом. Играть было ещё достаточно, однако ростовчане в этот раз преимущество удержали. Итог – 3:0 в пользу «Ростова».Свой следующий матч дончане проведут дома 28 октября, оппонентом будет московский «Локомотив».