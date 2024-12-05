Фото: ФК СКА «Ростов»

ФК СКА «Ростов» попрощался с двумя игроками. Информацию об этом сообщили в соцсетях медиалиги 4 декабря.Никита Балахонцев и Алексей Щеткин покидают команду. Причины их ухода не разглашаются.Никита Балахонцев является воспитанником ФК «СКА Хабаровск». Он имеет опыт игры в ФНЛ-2. В своей карьере он также выступал за ФК «Носта», «Новосибирск», «Тюмень» и «Химки». В составе донского клуба он провел 343 минуты на поле и забил гол в ворота Lit Energy в матче на стадионе «Лужники».Алексей Щеткин играет на позиции центрального нападающего. Он провел 233 матча в Премьер-Лиге Казахстана на профессиональном уровне. Он выступал в Российской Премьер-Лиге и Футбольной национальной лиге за команды «Ротор» и «Кубань». За ФК СКА «Ростов» он сыграл в 6 матчах и провел на поле 354 минуты.