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ФК СКА «Ростов» попрощался с двумя игроками

ФК СКА «Ростов» попрощался с двумя игроками
ФК СКА «Ростов» попрощался с двумя игроками. Информацию об этом сообщили в соцсетях медиалиги 4 декабря.

Никита Балахонцев и Алексей Щеткин покидают команду. Причины их ухода не разглашаются.

Никита Балахонцев является воспитанником ФК «СКА Хабаровск». Он имеет опыт игры в ФНЛ-2. В своей карьере он также выступал за ФК «Носта», «Новосибирск», «Тюмень» и «Химки». В составе донского клуба он провел 343 минуты на поле и забил гол в ворота Lit Energy в матче на стадионе «Лужники».

Алексей Щеткин играет на позиции центрального нападающего. Он провел 233 матча в Премьер-Лиге Казахстана на профессиональном уровне. Он выступал в Российской Премьер-Лиге и Футбольной национальной лиге за команды «Ротор» и «Кубань». За ФК СКА «Ростов» он сыграл в 6 матчах и провел на поле 354 минуты.
Фото: ФК СКА «Ростов»
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