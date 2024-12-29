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На севере Ростовской области накануне Нового года ожидаются заморозки

На севере Ростовской области накануне Нового года ожидаются заморозки
На севере Ростовской области в преддверии Нового года ожидаются серьезные похолодания, согласно прогнозу специалистов Ростовского гидрометцентра.

31 декабря на Дону осадки не предполагаются. В ночное время и утром в некоторых местах возможны туман, а также гололед и изморозь. На дорогах образуется ледяная корка. Ветер юго-западного направления: ночью – 5-10 м/с, а днем – 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до -6 градусов, а в течение дня – от -1 до 4 градусов.

В первый день нового года в отдельных районах Ростовской области ожидаются небольшие дожди, а в ночной и утренний часы - мокрый снег. На дорогах также будет гололедица. Ветер сменится на юго-западный и западный, скорость составит 9-14 м/с, местами возможны порывы до 15-18 м/с. Ночные температуры будут находиться в диапазоне -3…2 градуса, днем — 2…7.

Такой прогноз касается северной зоны области, однако в Ростове таких холодов не предвидится. Синоптики предсказывают туман и температуру от -1 до 1 градуса, днем — 3…5.
Фото: Ростов ру.
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