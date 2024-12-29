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Служивший в Ростове 62-летний боец пропал в зоне СВО

Служивший в Ростове 62-летний боец пропал в зоне СВО
На СВО без вести пропал 62-летний боец, проходивший службу в Ростове-на-Дону. Последний раз мужчина выходил на связь с близкими 6 ноября текущего года.

Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами РФ. По словам сестры бойца, его закрепили за воинской частью 31832 в донской столице. Вскоре Виталия направили в зону проведения спецоперации.

Последний раз он созванивался с родственниками 6 ноября. С тех пор вестей от Виталия больше не было. Близким выдали извещение о том, что мужчина пропал без вести 27 ноября.

Сестра Виталия опубликовала в социальных сетях ориентировку. Согласно ей, у Виталия Морозова был позывной «Кострома».

Если вы знаете, где может находиться военнослужащий, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: соцсети
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