Служивший в Ростове 62-летний боец пропал в зоне СВО

Фото: соцсети

На СВО без вести пропал 62-летний боец, проходивший службу в Ростове-на-Дону. Последний раз мужчина выходил на связь с близкими 6 ноября текущего года.Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами РФ. По словам сестры бойца, его закрепили за воинской частью 31832 в донской столице. Вскоре Виталия направили в зону проведения спецоперации.Последний раз он созванивался с родственниками 6 ноября. С тех пор вестей от Виталия больше не было. Близким выдали извещение о том, что мужчина пропал без вести 27 ноября.Сестра Виталия опубликовала в социальных сетях ориентировку. Согласно ей, у Виталия Морозова был позывной «Кострома».Если вы знаете, где может находиться военнослужащий, сообщите в военкомат или полицию.