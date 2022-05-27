ФК «Ростов» купит иномарку за 11 миллионов рублей

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» собирается купить дорогую иномарку. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.В документах указано, что новая машина немецкого производства обойдется клубу в 11 миллионов рублей. Поставить транспорт должны до конца 2022 года. При этом тендер разыгрывать не планируют. С поставщиком ФК уже определился — вероятно, он пользуется услугами одного и того же подрядчика. А закупка, скорее всего, — всего лишь формальность.Футбольному клубу не привыкать тратить большие суммы на обеспечение футболистов и всего, что связано с матчами. Например, охрана домашней арены «Ростова» обошлось ему в несколько десятков миллионов рублей. Перелет команды в Сочи на игру стоил 3,5 миллиона рублей. Отдельная графа трат касается рациона футболистов. На одни только овощи тратят порядка миллиона рублей в год. На мясную продукцию — более пяти миллионов рублей. За эти деньги спортсменов кормят перепелками, молодыми телятами, куриными окорочками, филе индейки, печенью кролика и курицы, а также говяжьими щеками.