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ФК «Ростов» купит иномарку за 11 миллионов рублей

ФК «Ростов» купит иномарку за 11 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» собирается купить дорогую иномарку. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

В документах указано, что новая машина немецкого производства обойдется клубу в 11 миллионов рублей. Поставить транспорт должны до конца 2022 года. При этом тендер разыгрывать не планируют. С поставщиком ФК уже определился — вероятно, он пользуется услугами одного и того же подрядчика. А закупка, скорее всего, — всего лишь формальность.

Футбольному клубу не привыкать тратить большие суммы на обеспечение футболистов и всего, что связано с матчами. Например, охрана домашней арены «Ростова» обошлось ему в несколько десятков миллионов рублей. Перелет команды в Сочи на игру стоил 3,5 миллиона рублей. Отдельная графа трат касается рациона футболистов. На одни только овощи тратят порядка миллиона рублей в год. На мясную продукцию — более пяти миллионов рублей. За эти деньги спортсменов кормят перепелками, молодыми телятами, куриными окорочками, филе индейки, печенью кролика и курицы, а также говяжьими щеками.
Фото: ФК Ростов.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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