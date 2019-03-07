ФК «Ростов» сыграл вничью с «Арсеналом»



ФК «Ростов» сыграл вничью с «Арсеналом». Матч 19-го тура РПЛ завершился 10 марта в донской столице.



Руководил «желто-синими» вернувшийся из «Рубина» старший тренер Виталий Кафанов. Он подменял наставника ростовчан Валерия Карпина, отбывающего 6-матчевую дисквалификацию за толчок резервного арбитра в матче с «Крыльями Советов».



Самый опасный момент в первом тайме возник на 20-й минуте. Нападающий хозяев Бьорн Сигурдарсон подставил руку, когда мяч выносил вратарь гостей. Мяч влетел в сетку ворот, но арбитр справедливо гол не засчитал. Кроме того, за игру рукой форвард получил «горчичник».



В первом тайме по-настоящему опасных моментов больше не случилось. 45-минутка закончилась со счетом 0:0.



Во второй половине игры команды вновь не смогли забить, а встреча вообще завершилась небольшим скандалом. В добавленное время матча полузащитник «Арсенала» Георгий Костадинов немного прихватил руками защитника ростовчан Ивана Новосельцева, после чего тот упал. Заметив, что рефери не назначил пенальти, защитник, крича и размахивая руками, бросился к нему, за что получил желтую карточку.



Таким образом после 19 туров «Ростов» с 26 очками остался на 7-м месте РПЛ. «Желто-синие» не смогли выиграть в турнире уже седьмую игру подряд.



Следующий матч в рамках РПЛ ростовчане проведут в Казани. 16 марта они встретятся с местным «Рубином».