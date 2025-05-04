ФК "Ростов" сыграл с "Химками" в ничью в рамках РПЛ
В рамках очередного тура Российской Премьер-лиги "Ростов" сыграл с "Химками" вничью. Матч состоялся 4 мая на стадионе "Арена Химки".
Первый тайм не принес забитых мячей, однако во втором тайме Лукас Вера вывел "Химки" вперед. Футболисты из Ростова предпринимали активные попытки поразить ворота противника, но им долгое время не удавалось изменить счет.
Лишь под конец встречи Максим Осипенко, центральный защитник "Ростова", сумел сравнять счет точным ударом со штрафного.
Финальный свисток зафиксировал ничью 1:1.