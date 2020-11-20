ФК «Ростов» одолел «Рубин»

Первый матч после паузы на игры сборных сложился для ростовчан отлично. «Рубин» в этом году сам не свой – клуб с амбициями и хорошим бюджетом плетётся где-то в районе 10-й строчки в таблице. Встреча состоялась 22 ноября.В начале «Ростов» больше владел инициативой и играл первым номером. А казанцы ждали возможности провести контратаку. В середине первой части вечера «жёлто-синие» из-за травмы были вынуждены заменить своего самого везучего игрока, японского полузащитника Кенто Хасимото. Вместо него в игру вступил Данил Глебов. Ближе к перерыву казанцы на какое-то время завладели инициативой. Был ряд острых моментов, но без должного завершения.Во втором тайме «Ростов» вновь сильно стартовал. И на этот раз хороший отрезок игры закончился голом. В быстрой атаке после передачи Данила Глебова на ударной позиции оказался Хорен Байрамян – удар в ближний верхний угол, 0:1. Через пару минут Роман Ерёменко мог отрыв ростовчан удваивать – мяч после его удара угодил в перекладину. В концовке Хорен Байрамян оформил дубль, сведя на нет все усилия «Рубина». Главный арбитр усмотрел положение вне игры, однако ВАР подсказал – оффсайда нет, гол следует засчитывать. Голевую передачу отдал Понтус Альмквист, 0:2. Он же несколько минут спустя вышел один на один, но нанести акцентированный удар не смог – слабый тычок прямо в руки голкиперу соперника. Итог – выигрыш «Ростова», 2:0.В остальных матчах игрового дня в РПЛ ЦСКА (Москва) сыграл вничью с «Сочи», 1:1, а «Ротор» (Волгоград) разделил баллы с «Уралом» (Екатеринбург).В турнирной таблице чемпионата России среди команд РПЛ завершён первый круг. По его итогам «Ростов» занял пятую строчку из 16 – 26 очков. Выше находятся «Динамо» (Москва) - 27 очков, «Спартак» (Москва) - 29, «Зенит» (Санкт-Петербург) - 31 и ЦСКА (Москва) - 31.Очередную игру подшефные Валерия Карпина должны сыграть 28 ноября в родных стенах против «Динамо».