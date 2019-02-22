ФК «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России



Ростовские футболисты со счетом 1:0 переиграли «Краснодар», завоевав путевку в ½ финала национального Кубка.



В первом матче четвертьфинального противостояния между «Ростовом» и «Краснодаром» была зафиксирована ничья - 2:2. Этот результат давал преимущество ростовчанам – в случае ничьей 0:0 или 1:1 дальше проходили бы именно «желто-синие». К тому же на стороне подшефных Валерия Карпина был фактор усталости: всего несколько дней назад «Краснодар» провел тяжелейший матч в немецком Леверкузене против «Байера».



С самого начала и те, и другие много осторожничали. Опасных моментов почти не были. Никто рисковать не собирался – коллективы оборонялись большими силами. «Черно-зеленые» запомнились только несколькими дальними неточными ударами. Ростовчане тоже особой опасности у ворот соперника не создали. В первой части игры счет открыт так и не был.



Во втором тайме картина была похожей. Постепенно «Краснодар» завладел мячом, но с остротой в атаках по-прежнему дела у гостей были плохи. О вязкости игры красноречиво свидетельствует следующий факт – первый угловой в матче был заработан только на 57-й минуте игры. В середине тайма неплохой момент был у Вандерсона. Краснодарский бразилец получил пас на углу вратарской и выполнил неподготовленный удар – выше ворот. За несколько минут до конца матча ростовчане провели классную контратаку, убежав в прорыв 2 в 2. Эльдор Шомуродов остроумно отдал на Ивелина Попова, а болгарин убрал на замахе двух защитников и пробил точно – 1:0. Все было решено. На решающий штурм у «быков» не осталось сил. Итог – победа «Ростова».



Соперником на стадии полуфинала для дончан станет победитель пары «Локомотив» (Москва) / «Рубин» (Казань).



А следующий свой матч «желто-синие» проведут 3 марта. В рамках чемпионата России среди клубов Премьер-лиги ростовчане сыграют на сочинском стадионе «Фишт» против «Енисея» (Красноярск).