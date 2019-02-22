Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ФК «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

ФК «Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России
Ростовские футболисты со счетом 1:0 переиграли «Краснодар», завоевав путевку в ½ финала национального Кубка.

В первом матче четвертьфинального противостояния между «Ростовом» и «Краснодаром» была зафиксирована ничья - 2:2. Этот результат давал преимущество ростовчанам – в случае ничьей 0:0 или 1:1 дальше проходили бы именно «желто-синие». К тому же на стороне подшефных Валерия Карпина был фактор усталости: всего несколько дней назад «Краснодар» провел тяжелейший матч в немецком Леверкузене против «Байера».

С самого начала и те, и другие много осторожничали. Опасных моментов почти не были. Никто рисковать не собирался – коллективы оборонялись большими силами. «Черно-зеленые» запомнились только несколькими дальними неточными ударами. Ростовчане тоже особой опасности у ворот соперника не создали. В первой части игры счет открыт так и не был.

Во втором тайме картина была похожей. Постепенно «Краснодар» завладел мячом, но с остротой в атаках по-прежнему дела у гостей были плохи. О вязкости игры красноречиво свидетельствует следующий факт – первый угловой в матче был заработан только на 57-й минуте игры. В середине тайма неплохой момент был у Вандерсона. Краснодарский бразилец получил пас на углу вратарской и выполнил неподготовленный удар – выше ворот. За несколько минут до конца матча ростовчане провели классную контратаку, убежав в прорыв 2 в 2. Эльдор Шомуродов остроумно отдал на Ивелина Попова, а болгарин убрал на замахе двух защитников и пробил точно – 1:0. Все было решено. На решающий штурм у «быков» не осталось сил. Итог – победа «Ростова».

Соперником на стадии полуфинала для дончан станет победитель пары «Локомотив» (Москва) / «Рубин» (Казань).

А следующий свой матч «желто-синие» проведут 3 марта. В рамках чемпионата России среди клубов Премьер-лиги ростовчане сыграют на сочинском стадионе «Фишт» против «Енисея» (Красноярск).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.