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ФК «Ростов» не включил Кенто Хашимото в заявку на чемпионат России

ФК «Ростов» не включил Кенто Хашимото в заявку на чемпионат России
Футболист Кенто Хашимото рискует не попасть в чемпионат России по футболу. Донской футбольный клуб не включил японского футболиста в заявку на чемпионат.

По некоторым данным, причина кроется в лимите для легионеров. У ФК "Ростов" их девять, а для участия в чемпионате нужно только восемь. Из-за недавно перенесенной травмы Хашимото пока не может тренироваться в полную силу. Вполне возможно, что Хашимото не сыграет до конца сезона.

Донской клуб заявил на турнир защитников Хаджикадунича и Алеесами, полузащитников Еременко, Алмквиста, Норманна и Гиговича, а также нападающих Соу и Тошевски. Если последний перейдет на правах аренды в другой клуб, у японского игрока появится возможность выступить в чемпионате.

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