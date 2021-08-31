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ФК «Ростов» интересуется полузащитником «Спартака»

ФК «Ростов» интересуется полузащитником «Спартака»
Футбольный клуб «Ростов» заинтересовался полузащитником «Спартака». Информацию об этом сообщает «Чемпионат.com».

Донской клуб хочет арендовать Резиуана Мирзова. Помимо «желто-синих» на него имеют виды и «Химки».

Мирзов выступает за «красно-белых» с 2019 года. 2 октября 2020 года перешёл на правах аренды в «Химки», арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21. 4 октября 2020 года в гостевом матче 10-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» (1:2) дебютировал за «Химки», выйдя на замену на 65-й минуте матча вместо Ильи Кухарчука.

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