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Полузащитником ФК «Ростов» Глебовым заинтересовался «Спартак»

Полузащитником ФК «Ростов» Глебовым заинтересовался «Спартак»
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался полузащитником Данилом Глебовым. Об этом сообщает портал Eurostavka.

Игрок может перейти на сторону «красно-белых» в это летнее трансферное окно. Вопрос по Глебову должен будет решить новый тренер «Спартака».

Примечательно, что клуб уже интересовался Глебовым. Но тогда предпочтение было отдано кандидатуре Йоррита Хендрикса, который перешел в «Спартак» из ПСВ.

Данил Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. В этом сезоне он провел три результативные передачи и отметился голом.

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