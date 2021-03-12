Полузащитником ФК «Ростов» Глебовым заинтересовался «Спартак»
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался полузащитником Данилом Глебовым. Об этом сообщает портал Eurostavka.
Игрок может перейти на сторону «красно-белых» в это летнее трансферное окно. Вопрос по Глебову должен будет решить новый тренер «Спартака».
Примечательно, что клуб уже интересовался Глебовым. Но тогда предпочтение было отдано кандидатуре Йоррита Хендрикса, который перешел в «Спартак» из ПСВ.
Данил Глебов играет за «Ростов» с 2019 года. В этом сезоне он провел три результативные передачи и отметился голом.