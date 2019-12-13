«Ростов» заинтересовался игроком ФК «Химки» Полярусом



Футбольный клуб «Ростов» заинтересован в покупке игрока «Химок». Ряды «жёлто-синих» может пополнить полузащитник Артём Полярус.



В нынешнем игровом сезоне 27-летний спортсмен выступил в 24 играх Футбольной национальной лиги. На его счету – пять голов и пять жёлтых карточек. Полярус перешёл в «Химки» в июне 2019 года на правах свободного агента. Покупкой спортсмена также заинтересован «Оренбург».



Артём является воспитанником клуба «Аметист» из Александрии. Он является победителем, а затем и бронзовым призёром Первой лиги Украины.