Две гандболистки клуба «Ростов-Дон» завершили карьеру

Регина Калиниченко и Майя Петрова

Из гандбольного клуба «Ростов-Дон» ушли два игрока. Об этом стало известно 5 мая. Карьеру завершили левая полусредняя Регина Калиниченко и линейная Майя Петрова, сообщает «Чемпионат».Калиниченко играла за дончанок с 2010 года. В течение нескольких сезонов она была капитаном. В составе команды четыре раза становилась чемпионом России, завоёвывала Суперкубок и Кубок страны.Майя Петрова выступала за «Ростов-Дон» с 2003-го. Статус чемпиона получала пять раз, столько же раз завоёвывала Кубок России, а также Кубок Европейской федерации гандбола в 2017 году. На чемпионате Европе получила «бронзу», на чемпионате мира – «серебро», к тому же, выиграла Олимпиаду в составе российской сборной.