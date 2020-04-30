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Две гандболистки клуба «Ростов-Дон» завершили карьеру

Две гандболистки клуба «Ростов-Дон» завершили карьеру
Регина Калиниченко и Майя Петрова
Из гандбольного клуба «Ростов-Дон» ушли два игрока. Об этом стало известно 5 мая. Карьеру завершили левая полусредняя Регина Калиниченко и линейная Майя Петрова, сообщает «Чемпионат».

Калиниченко играла за дончанок с 2010 года. В течение нескольких сезонов она была капитаном. В составе команды четыре раза становилась чемпионом России, завоёвывала Суперкубок и Кубок страны.

Майя Петрова выступала за «Ростов-Дон» с 2003-го. Статус чемпиона получала пять раз, столько же раз завоёвывала Кубок России, а также Кубок Европейской федерации гандбола в 2017 году. На чемпионате Европе получила «бронзу», на чемпионате мира – «серебро», к тому же, выиграла Олимпиаду в составе российской сборной.

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