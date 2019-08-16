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Донскому футболисту Денису Глушакову посоветовали закончить карьеру

Донскому футболисту Денису Глушакову посоветовали закончить карьеру
Футболиста из Ростовской области Дениса Глушакова назвали сбитым летчиком и посоветовали забыть о карьере в грозненском «Ахмате». Негативно об игре полузащитника отозвался бывший игрок донского СКА и ФК «Кубань» Владимир Обедзинский. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По мнению Обедзинского, пока в «Ахмате» играет Глушаков, у клуба не будет преимуществ. Экс-футболист считает, что во время матча «Спартак» – «Зенит» Денис не отличился скоростью. Полузащитник почти всю игру «ходил на полусогнутых», только иногда переходя на бег трусцой.

– Он уже не полусбитый, а полностью сбитый летчик. Ему пора возвращаться в Миллерово, – заявил Обедзинский в интервью «Евро-Футболу».

Как отмечает бывший спортсмен, Глушаков покажет себя, только когда начнет бегать. Для этого Дениса нужно хорошенько подстегнуть. Пока же он в состоянии выступать только на позиции заднего нападающего.

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