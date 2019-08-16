Донскому футболисту Денису Глушакову посоветовали закончить карьеру



Футболиста из Ростовской области Дениса Глушакова назвали сбитым летчиком и посоветовали забыть о карьере в грозненском «Ахмате». Негативно об игре полузащитника отозвался бывший игрок донского СКА и ФК «Кубань» Владимир Обедзинский. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».



По мнению Обедзинского, пока в «Ахмате» играет Глушаков, у клуба не будет преимуществ. Экс-футболист считает, что во время матча «Спартак» – «Зенит» Денис не отличился скоростью. Полузащитник почти всю игру «ходил на полусогнутых», только иногда переходя на бег трусцой.



– Он уже не полусбитый, а полностью сбитый летчик. Ему пора возвращаться в Миллерово, – заявил Обедзинский в интервью «Евро-Футболу».



Как отмечает бывший спортсмен, Глушаков покажет себя, только когда начнет бегать. Для этого Дениса нужно хорошенько подстегнуть. Пока же он в состоянии выступать только на позиции заднего нападающего.