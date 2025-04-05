На Дону с начала года при пожарах погибли 52 человека, включая двух детей

Фото: ГУ МЧС

С начала года в Ростовской области при пожарах погибли 52 человека. Информацию предоставил портал DonDay со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.По данным ведомства, в результате возгорания скончались двое несовершеннолетних детей: 13-летний подросток погиб от ожогов в больнице, 4-летний малыш надышался едким дымом.В прошлом году количество трагедий было значительно больше. Тогда за три месяца при пожара погибли 67 человек.Причиной возгорания в основном становятся короткое замыкание, непотушенная сигарета или неосторожное обращение с огнем.