В Ростове горожане жалуются на стихийный рынок на улице Зорге

-Гнать надо. Иначе палатки начнут ставить и не пройдешь потом, — пишет один из горожан.

Фото: соцсети

В Ростове люди жалуются на стихийный рынок по улице Зорге. Об этом возмущенные горожане сообщили в соцсетях 4 апреля.Жители заметили, что вдоль улицы собралось много людей с сумками. Вскоре они расстелили полотенца и начали раскладывать на них товары. Так на их глазах возник стихийный рынок.Горожане недовольны таким соседством. В комментариях к публикации люди указали, что на этом месте раньше уже была барахолка. Торговцев тогда прогнали, но через несколько лет они вернулись.