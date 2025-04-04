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В Ростове горожане жалуются на стихийный рынок на улице Зорге

В Ростове горожане жалуются на стихийный рынок на улице Зорге
В Ростове люди жалуются на стихийный рынок по улице Зорге. Об этом возмущенные горожане сообщили в соцсетях 4 апреля.

Жители заметили, что вдоль улицы собралось много людей с сумками. Вскоре они расстелили полотенца и начали раскладывать на них товары. Так на их глазах возник стихийный рынок.

-Гнать надо. Иначе палатки начнут ставить и не пройдешь потом, — пишет один из горожан.


Горожане недовольны таким соседством. В комментариях к публикации люди указали, что на этом месте раньше уже была барахолка. Торговцев тогда прогнали, но через несколько лет они вернулись.
Фото: соцсети
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