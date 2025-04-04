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Александр Никиточкин министром региональной политики назначен

Александр Никиточкин министром региональной политики назначен
Юрий Слюсарь назначил на должность министра региональной политики и массовых коммуникаций Александра Никиточкина. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях 4 апреля.

Министр появился на свет в Новочеркасске. Он получил высшее образование в Южно-Российском государственном техническом университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».

До этого он работал в кадастровой палате Ростовской области и в администрации Новочеркасска. В течение последних 13 лет он занимался вопросами молодёжи, а последние четыре года возглавлял региональный комитет.

Два года назад он стал лучшим министром по делам молодёжи в России, получив премию «Время молодых».
Фото: сцсети
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