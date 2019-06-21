Более 24 млн рублей потратит ФК «Ростов» на работу со зрителями на домашнем стадионе



На работу со зрителями во время домашних матчей ФК «Ростов» потратит 24,3 миллиона рублей. Сумма выделяется на оплату работы сотрудников, которые будут проверять билеты и следить за порядком на стадионе. Такая информация опубликована на сайте госзакупок.



Исходя из технической документации к работе планируется привлечь порядка 900 человек. В их обязанности также входят информирование зрителей о нештатных ситуациях и эвакуация людей со стадиона в случае чрезвычайного происшествия.



Подрядчику необходимо предоставить квалифицированных сотрудников на девять домашних матчей. Игры будут проходить с 13 июля по 31 декабря 2019 года.