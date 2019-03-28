БК «Ростов-Дон-ЮФУ» начал плей-офф с победы



В первом матче одной четвертой финала чемпионата России среди клубов Суперлиги-1 ростовчанки на своем паркете обыграли «Спарту энд К-2» - 78:72.



К играм на вылет ростовчанки подошли в не самой лучшей своей форме. По итогам регулярного чемпионата подопечные Дмитрия Федосеева хоть и заняли второе место, но проиграли четыре последних матча. Кроме того, не стоит забывать и о том, что совсем недавно «Ростов-Дон-ЮФУ» успешно выступил в Европейской Баскетбольной Лиге (EWBL), заняв почетное третье место, а потому сил, вероятно, должно было быть больше у гостей. К тому же еще не оправилась от травмы лучший бомбардир команды Элеонора Олейникова.



С самого начала игры команда гостей постаралась завладеть инициативой. Но ни одной из команд не удавалось оторваться слишком сильно. В какой-то момент «пантеры» выдали девять очков подряд, превратив 7:10 в 16:10 – «трешки» Екатерины Гунченко и Дарьи Просолуповой и «2+1» от последней. Однако команда из города Видное не стушевалась и сократила отставание к концу первой четверти до трех баллов – 18:15. Во второй десятиминутке борьба шла очко в очко. Перед большим перерывом дончанки вновь отрываются – 35:24. И вновь гости почти догоняют – 37:34.



В третьей четверти начало вырисовываться небольшое преимущество ростовчанок. Перед заключительным игровым отрезком хозяева площадки вели в восемь очков – 57:49. «Ростов-Дон-ЮФУ» вел с комфортным преимуществом, при этом «Спарта энд К-2» сдаваться не собиралась. За две минуты до конца матча клуб из московской области почти достал соперника – 69:67. Но тут же действующий чемпион Суперлиги-1 нарастил отрыв, а в драматичной концовке продемонстрировал стальные нервы. Итог – победа ростовчанок, 78:72.



Счет в серии до двух побед теперь 1:0. Вторая игра состоится в Видном 1 апреля. Третья, если понадобится, пройдет 4-го числа в Ростове-на-Дону.