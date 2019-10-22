Анна Сень — лучший игрок матча «Ростов-Дон» - «Звезда»



Гандболистка Анна Сень стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда». Такой выбор сделали болельщики «жёлто-чёрных».



Игра проходила в гостях у звенигородцев и окончилась безоговорочной победой донской команды. Наши девушки с первых минут вели в счёте и обыграли хозяев со счётом 23:36. Самым метким игроком стала Анна Сень, на её счету — шесть попаданий в ворота соперника.



Болельщики по праву назвали её сильнейшим игроком матча — за неё отдали голоса более 44 процентов фанатов.



Гандбольный клуб «Ростов-Дон» находится во главе турнирной таблицы чемпионата России среди команд Суперлиги.