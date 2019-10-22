Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Анна Сень — лучший игрок матча «Ростов-Дон» - «Звезда»

Анна Сень — лучший игрок матча «Ростов-Дон» - «Звезда»
Гандболистка Анна Сень стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда». Такой выбор сделали болельщики «жёлто-чёрных».

Игра проходила в гостях у звенигородцев и окончилась безоговорочной победой донской команды. Наши девушки с первых минут вели в счёте и обыграли хозяев со счётом 23:36. Самым метким игроком стала Анна Сень, на её счету — шесть попаданий в ворота соперника.

Болельщики по праву назвали её сильнейшим игроком матча — за неё отдали голоса более 44 процентов фанатов.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» находится во главе турнирной таблицы чемпионата России среди команд Суперлиги.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.