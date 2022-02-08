Анна Сень продлила контракт с ГК «Ростов-Дон»

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Правая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России Анна Сень остается с «желто-черными» еще как минимум на год. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского клуба.Соглашение подписано по схеме «1+1», то есть контракт продлен на год. Однако, если по истечении срока стороны не захотят расторгнуть соглашение, то контракт автоматически продлевается еще на один год.- Я счастлива остаться в семье, представлять и дальше родной клуб. У «Ростов-Дона» только высокие цели, и я буду максимально выкладываться и выполнять те задачи, которые ставят передо мной клуб и тренерский штаб, - подчеркнула Сень.За время игры в составе «Ростов-Дона» Анна завоевала титулы четырехкратной чемпионки России, восьмикратного обладателя Кубка страны. Она стала обладателем Кубка ЕГФ, серебряным призером Лиги чемпионов, олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряным призером Олимпийских игр в Токио-2020.