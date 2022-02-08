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Анна Сень продлила контракт с ГК «Ростов-Дон»

Анна Сень продлила контракт с ГК «Ростов-Дон»

Правая полусредняя гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России Анна Сень остается с «желто-черными» еще как минимум на год. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

Соглашение подписано по схеме «1+1», то есть контракт продлен на год. Однако, если по истечении срока стороны не захотят расторгнуть соглашение, то контракт автоматически продлевается еще на один год.

- Я счастлива остаться в семье, представлять и дальше родной клуб. У «Ростов-Дона» только высокие цели, и я буду максимально выкладываться и выполнять те задачи, которые ставят передо мной клуб и тренерский штаб, - подчеркнула Сень.

За время игры в составе «Ростов-Дона» Анна завоевала титулы четырехкратной чемпионки России, восьмикратного обладателя Кубка страны. Она стала обладателем Кубка ЕГФ, серебряным призером Лиги чемпионов, олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряным призером Олимпийских игр в Токио-2020.
Фото: ГК «Ростов-Дон».
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