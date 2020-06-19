17-летний вратарь ФК «Ростов» стал героем программы «Вечерний Ургант»

Ведущий ток-шоу Иван Ургант созвонился по видеосвязи с Денисом Поповым, чтобы обсудить с ним матч с футбольным клубом «Сочи».Юный игрок стал главным героем матча, установив рекорд Российской Премьер-Лиги. Попов отразил 15 мячей в свои ворота, тем самым став лучшим игроком матча.Ургант назвал Дениса настоящим героем и поинтересовался, как изменилась жизнь после футбольного матча.- В первую очередь, наверное, – популярность. До матча в Instagram было 350 подписчиков, сейчас – уже около 40 тысяч, – рассказал молодой футболист.Денис Попов также отметил, что собственной игрой он недоволен, потому что пропустил 10 мячей.- Да, я совершил 15 сэйвов, но результат меня не удовлетворяет, - резюмировал юноша.Несмотря на ожесточенную борьбу, на поле некоторые сочинские игроки подходили поддержать молодых футболистов после игры. В будущем Денис Попов планирует продолжать играть только за ростовский клуб.Напомним, на минувших выходных прошел матч «Сочи» - «Ростов». Игра завершилась со счётом 10:1. Команда ростовского клуба в этот раз состояла только из юных воспитанников академии клуба. Основной состав находится на карантине из-за коронавируса.