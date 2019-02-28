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Звезда мюзикла «Нотр Дам де Пари» Светлана Светикова пообщалась с ростовчанами в кафе быстрого питания

Звезда мюзикла «Нотр Дам де Пари» Светлана Светикова пообщалась с ростовчанами в кафе быстрого питания

В Ростове 4 марта прошло музыкальное шоу по мотивам легендарного мюзикла «Нотр Дам де Пари». На сцене театра имени Горького выступали Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных и успешных мюзиклов.

После выступления ростовчанам посчастливилось встретить солистку Светлану Светикову в ближайшем ресторане быстрого питания. Туда артистка пришла вместе со своими сыновьями - 5-летним Миланом и почти полуторагодовалым Кристианом.
- Мы были на шоу и приятно удивились, когда увидели Светлану на кассе в ресторане фастфуда, - рассказала ростовчанка Татьяна. – Нам удалось немного поговорить. Она очень приятная и открытая девушка.

Ростовчанам Светикова успела рассказать, что не ходит на мюзикл «Нотр Дам де Пари» с участием других артистов.
- Во мне просыпается чувство ревности к своей роли, - поделилась Светлана.

Еще солистка рассказала, что вместе с коллегами ей удалось посетить английскую версию знаменитого мюзикла. Но никому из участников отечественного музыкального спектакля она не понравилась.

Многие посетители кафе узнали актрису и попросили сфотографироваться. После снимков со всеми желающими Светлана с сыновьями отправилась ужинать.

Добавим, что Светлана Светикова получила известность после выхода легендарного мюзикла «Нотр Дам де Пари», где она сыграла главную роль Эсмеральды. Всего же на счету актрисы - десятки ролей в театре и кино.

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