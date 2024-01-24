Знакомые погибшей в авиакатастрофе семьи из Волгодонска поделились воспоминаниями

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Знакомые семьи из Волгодонска поделились воспоминаниями о супругах, погибших в авиакатастрофах в Афганистане. Анатолий Евсюков владел и управлял несколькими рынками и торговыми центрами в городе. Это и «Атлант», и «Орбита», и «Машенька», и «Авангард».Как рассказали подчиненные, начальник был требовательным как по отношению к себе, так и к другим. Несмотря на это его считали добрым, отзывчивым и щедрым. Он нередко помогал нуждающимся и большое внимание уделял сиротам. Свой вклад он внес и в городской спорт. Мужчина спонсировал соревнования по боксу, футболу и волейболу.— Это большая потеря для всего города. Мы все сейчас скорбим, — цитирует DonDay Волгодонск администратора рынка «Авангард» Светлану Демьяновну.Однако местные жители рассказали, что были не довольны размещением рынков Анатолия Евсюкова. После возведения «Атланта» на улице 30 лет Победы стало тесно из-за размеров торгового комплекса. А из-за машин приезжих продавцов на рынок «Машенька» сложно проезжать по улице Думенко.Есть и те, кто относится к возведению рынков с благодарностью. Там было возможно торговать сельскохозяйственной продукцией. Если рынков не будет, то у крупных сетей магазинов конкурентов больше не останется.Большую часть своего времени он уделял семье и старался как можно больше путешествовать с родными. В конце 2023 года бизнесмен вместе с супругой анной и сыном Виталием летал в Тайланд.Когда жена предпринимателя заболела, ее положили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Время шло, а лучше Анне не стало. Тогда было принято решение транспортировать тяжелобольную в Россию, заказали частный авиарейс Falcon 10. На борту нашлось место только для одного сопровождающего. Муж полетел с ней, а сын отправился домой другим рейсом.Евсюковым-старшим предстоял длительный полет с несколькими остановками для дозаправки. Маршрут выглядел так: Патайя (Таиланд) — Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия, Московская область). В пути из Индии в Узбекистан 20 января авиасудно пропало с радаров. Позже стало известно, что бизнес-джет потерпел крушение в горах Афганистана.Согласно данным Росавиации, на борту самолета находились шесть человек, из них четверо – члены экипажа. Живы остались все, кроме пассажиров из Волгодонска. Дома у супругов осталось трое детей: дочь Мария и сыновья Дмитрий и Виталий.