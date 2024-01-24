Знакомые погибшей в авиакатастрофе семьи из Волгодонска поделились воспоминаниями
Знакомые семьи из Волгодонска поделились воспоминаниями о супругах, погибших в авиакатастрофах в Афганистане. Анатолий Евсюков владел и управлял несколькими рынками и торговыми центрами в городе. Это и «Атлант», и «Орбита», и «Машенька», и «Авангард».
Как рассказали подчиненные, начальник был требовательным как по отношению к себе, так и к другим. Несмотря на это его считали добрым, отзывчивым и щедрым. Он нередко помогал нуждающимся и большое внимание уделял сиротам. Свой вклад он внес и в городской спорт. Мужчина спонсировал соревнования по боксу, футболу и волейболу.
— Это большая потеря для всего города. Мы все сейчас скорбим, — цитирует DonDay Волгодонск администратора рынка «Авангард» Светлану Демьяновну.
Однако местные жители рассказали, что были не довольны размещением рынков Анатолия Евсюкова. После возведения «Атланта» на улице 30 лет Победы стало тесно из-за размеров торгового комплекса. А из-за машин приезжих продавцов на рынок «Машенька» сложно проезжать по улице Думенко.
Есть и те, кто относится к возведению рынков с благодарностью. Там было возможно торговать сельскохозяйственной продукцией. Если рынков не будет, то у крупных сетей магазинов конкурентов больше не останется.
Большую часть своего времени он уделял семье и старался как можно больше путешествовать с родными. В конце 2023 года бизнесмен вместе с супругой анной и сыном Виталием летал в Тайланд.
Когда жена предпринимателя заболела, ее положили в больницу и подключили к аппарату ИВЛ. Время шло, а лучше Анне не стало. Тогда было принято решение транспортировать тяжелобольную в Россию, заказали частный авиарейс Falcon 10. На борту нашлось место только для одного сопровождающего. Муж полетел с ней, а сын отправился домой другим рейсом.
Евсюковым-старшим предстоял длительный полет с несколькими остановками для дозаправки. Маршрут выглядел так: Патайя (Таиланд) — Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия, Московская область). В пути из Индии в Узбекистан 20 января авиасудно пропало с радаров. Позже стало известно, что бизнес-джет потерпел крушение в горах Афганистана.
Согласно данным Росавиации, на борту самолета находились шесть человек, из них четверо – члены экипажа. Живы остались все, кроме пассажиров из Волгодонска. Дома у супругов осталось трое детей: дочь Мария и сыновья Дмитрий и Виталий.