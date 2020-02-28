Пропавшего в Ростовской области немого мужчину нашли на Ставрополье



Пропавшего 34-летнего жителя Ростовской области нашли живым. На поиски Михаила Паршина ушло чуть меньше недели. О том, что его местонахождение стало известно, сообщили 3 марта в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Мужчина пропал в Шахтах 27 февраля. Волонтёры рассказали, что он немой и нуждается в медицинской помощи.



Как оказалось, Михаил Паршин находился в Ставропольском крае. Местные жители, увидев объявление о розыске, обратились в поисковый отряд и сообщили, что видели пропавшего. Местные поисковики нашли мужчину и связались с донским отрядом «Лиза Алерт». Жизни и здоровью шахтинца ничего не угрожает. Предположительно, он добрался до Ставрополья на электричках.