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Жительница Ростова продает живую змею для тещи за миллион рублей

Жительница Ростова продает живую змею для тещи за миллион рублей

Ростовчанка предлагает за миллион рублей оригинальный подарок для своей тещи — живую змею. Она уверена, что такое решение станет лучшим новогодним сюрпризом. Объявление опубликовано на известном сайте, где пользователи ищут необычные подарки к праздникам.

Согласно восточному календарю, 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи, поэтому многие заранее подбирают подарки для своих близких. Ростовчанка Ирма, разместила объявление о продаже настоящей змеи. Девушка решила, что живая змея, станет лучшим подарком для тещи.

Девушка нашла полуспящего ужа на дороге и забрала его к себе. Позже ей пришла в голову идея выставить такое необычное предложение.

В сообщении она подчеркнула, что живая змея станет уникальным украшением для тещи, заменив традиционные ожерелья и кулоны.

- Это будет незабываемый подарок. Ваша теща точно оценит такого зятя, который сумеет удивить, — уверяет Ирма.

Длина ужа — примерно один метр, и, по её мнению, цена за него вполне разумная, учитывая растущий интерес к объявлению.
Фото: соцсети
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