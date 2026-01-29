Новости
В Ростовской области девушка, пострадавшая в серьезном ДТП, идет на поправку

В Ростовской области девушка, пострадавшая в серьезном ДТП, идет на поправку. Напоминаем, авария произошла 31 декабря на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск.

Автомобиль занесло на встречную полосу из-за гололеда. В итоге иномарка врезалась в грузовик «Вольво», которым управлял 39-летний водитель. В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров, среди которых была Виктория П.

Девушка была срочно доставлена в больницу Ростова. Из-за тяжелых травм, угрожавших ее жизни, ее ввели в искусственную кому. Спустя месяц состояние Виктории улучшилось.

По словам близких, она пришла в себя. Теперь она может сидеть и общаться с родными.

Известно, что девушке предстоит долгий путь восстановления, чтобы полностью вернуть все функции организма.
Фото: соцсети
