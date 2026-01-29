Река Дон признана самым коварным водоемом в Ростовской области в зимнее время
Река Дон признана самым коварным водоемом в Ростовской области в зимнее время. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ростовской области Вячеслав Каргин на пресс-конференции 29 января.
К опасным водоемам донского региона относят Веселовское и Цимлянское водохранилище. Эти акватории имеют большой размер. В таких местах лед формируется гораздо медленнее. Также сюда отправляется рыбачить большое количество рыбаков. Их много и на Таганрогском заливе. Поэтом этот водоем также причисляется к одним из опасных водоемов.
Постоянный переход температуры через ноль - главный враг прочности льда. Опасны участки с камышевыми зарослями и у опор мостов. Там прочность льда на 20-30 % меньше, чем на открытой территории. Помимо этого, должен вызывать опасение лед, покрытый толстым слоем снега. Как правило там ледяная гладь гораздо тоньше, чем на открытой верхности.