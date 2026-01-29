Дело о задолженности ФК «Ростов» перед Максимом Осипенко завершено

Фото: ФК Ростов

Российский футбольный союз завершил рассмотрение дела о задолженности футбольного клуба «Ростов» перед Максимом Осипенко на заседании палаты по разрешению споров 28 января.Максим Осипенко обратился в футбольный союз с просьбой применить санкции к ФК «Ростов», так как клуб не выполнил решение палаты от 3 декабря 2025 года. В заявлении Осипенко говорилось о взыскании задолженности по трудовому договору.Решение о прекращении производства по делу было принято в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению спортивных споров.Отметим, что Максим Осипенко завершил выступления за донской клуб в конце сезона-2024/25 и перешел в московское «Динамо». За время выступлений за «Ростов» он провел 171 матч и считался одним из ключевых игроков команды.