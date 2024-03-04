Жителям дома на Нариманова могут вернуть взносы за капремонт

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Вторая встреча главы администрации Ростова Алексея Логвиненко с жильцами обрушившегося дома на улице Нариманова прошла 3 марта. Присутствовали практически все жители злосчастного дома.Алексей Логвиненко в начале встречи озвучил цифры компенсационных выплат. По его словам, 210 из 247 жильцов дома уже получили денежную помощь в 10 тысяч рублей. Также 207 жителям были переведены на счет обещанные 100 тысяч рублей, а по остальным идет работа.Первая встреча прошла еще 11 февраля. Тогда озвучили выкупную стоимость жилья - от 85 до 89 тысяч за один квадратный метр. Более трети собственников (55 из 140) были согласны с такой оценкой. В ближайшее время они должны получить деньги. Однако, большинство владельцев такая сумма не устроила.По этой причине глава администрации посоветовал найти собственного оценщика, который определит стоимость. Оценщика нашли. По его расчетам, один квадратный метр жилья должен стоить от 118 до 150 тысяч рублей. Теперь предстоит долгая процедура обоснованности этих расчетов.Однако возможна и другая перспектива. Собственники квартир могут получить взносы, перечисленные ими в Фонд капитального ремонта с 2013 года. В доме так и не произвели капремонт. Теперь граждане имеют право получить обратно свои деньги. В итоге сумма накопленных денег - более двух миллионов рублей. При разделе между собственниками каждому достанется по 173 тысячи рублей.Следующая встреча назначена на 3 апреля.