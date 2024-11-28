Жители ЖК в Ростове воюют из-за нелегальной парковки во «дворе без машин»

Фото: ростов.ру

Жители жилого комплекса «Я» на улице 2-й Краснодарской в Ростове уже три года не могут решить проблему с парковкой во дворе. Все дело в концепции «двор без машин»: проезжая часть составляет всего шесть метров и предназначена только для спецтранспорта.По словам одной из жительниц, Виктории, из-за припаркованных машин во дворе нет места. Особенно много автомобилей ставят квартиранты. Люди аргументируют это тем, что они живут здесь и имеют на это право. Другие заявляют, что если все ставят машины, то и они будут это делать.Проблема усугубилась после пожара, который произошел ночью 27 ноября. Из-за плотной парковки пожарная машина не смогла подъехать к дому, и огнеборцам пришлось бежать со шлангом, чтобы потушить пламя. К счастью, обошлось без пострадавших.Между соседями были даже драки и угрозы. Кто-то оставляет мусор на машинах, кто-то закидывает яйцами авто. Мирные жильцы нашли законное решение — установить специальный знак, запрещающий парковку во дворе. Но и тут появилась новая проблема: для этого нужна документация, которую управляющая компания не может найти.Люди измотаны непрекращающимися конфликтами и хотят уверенности в том, что во время опасности их спасут. Они обращаются к городским властям с просьбой обратить внимание на проблему.