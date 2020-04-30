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Последнее Суперлуние в 2020 году жители Ростовской области увидят в мае

Последнее Суперлуние в 2020 году жители Ростовской области увидят в мае
Очередное астрономическое явление посчастливится наблюдать жителям Ростовской области. В течение дня 7 и в ночь на 8 мая в небе над донским регионом взойдёт Суперлуна. Об этом рассказал руководитель донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын.

В этот день спутник окажется в положении перигея (максимально приблизится к Земле). Этот момент совпадёт с полнолунием, из-за чего небесное тело будет визуально выглядеть намного больше и ярче обычного. Это и называется Суперлунием. Это будет последнее подобное явление в 2020 году. Все три астрономических явления в этот раз выпали только на весенние месяцы.



Майскую полную Луну также называют Цветочной. Такое имя ей дали ещё древние индейцы, так как в этот период начинают распускаться весенние цветы. К тому же в момент своего «величия» спутник может приобрести розовый или оранжевый оттенок. Это происходит из-за преломления света в атмосфере.

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