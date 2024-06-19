В Ростове жители Западного на сутки останутся без воды

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В Ростове на Западном будет прекращена подача воды на сутки. Эту информацию распространил городской водоканал.С 21 по 22 июня временно приостановят подачу воды. Ограничения затронут улицы Читательскую, Маршальскую, Доватора, Буквенную, Персиковую и Малиновского, а также ТЦ "Метро" и фастфуд "Вкусно – и точка".Кроме того, у местных жителей на улицах Доватора, Содружества, 339-й Стрелковой Дивизии и проспекте Солженицына будет снижено давление в водопроводе.Это связано с переподключением вновь построенного водопровода на улице Малиновского.Жителям Ростова, проживающим на указанных улицах, рекомендуется запастись водой.