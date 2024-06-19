Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители Западного на сутки останутся без воды

В Ростове жители Западного на сутки останутся без воды
В Ростове на Западном будет прекращена подача воды на сутки. Эту информацию распространил городской водоканал.

С 21 по 22 июня временно приостановят подачу воды. Ограничения затронут улицы Читательскую, Маршальскую, Доватора, Буквенную, Персиковую и Малиновского, а также ТЦ "Метро" и фастфуд "Вкусно – и точка".

Кроме того, у местных жителей на улицах Доватора, Содружества, 339-й Стрелковой Дивизии и проспекте Солженицына будет снижено давление в водопроводе.

Это связано с переподключением вновь построенного водопровода на улице Малиновского.

Жителям Ростова, проживающим на указанных улицах, рекомендуется запастись водой.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.