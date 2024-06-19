В Ростове жители Западного на сутки останутся без воды
В Ростове на Западном будет прекращена подача воды на сутки. Эту информацию распространил городской водоканал.
С 21 по 22 июня временно приостановят подачу воды. Ограничения затронут улицы Читательскую, Маршальскую, Доватора, Буквенную, Персиковую и Малиновского, а также ТЦ "Метро" и фастфуд "Вкусно – и точка".
Кроме того, у местных жителей на улицах Доватора, Содружества, 339-й Стрелковой Дивизии и проспекте Солженицына будет снижено давление в водопроводе.
Это связано с переподключением вновь построенного водопровода на улице Малиновского.
Жителям Ростова, проживающим на указанных улицах, рекомендуется запастись водой.