Жители Ростова останутся без воды 10 июня

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В Ростове 10 июня временно прекратят подачу воды в некоторых районах города. Об этом предупредил Ростовводоканал.С 8:30 до 19:00 не будет водоснабжения в границах : улица Станиславского - переулок Журавлева - улица Береговая - переулок Университетский. Ограничения связаны со строительством наружных сетей водоснабжения и канализации на Богатяновском Спуске.Также с 8:30 до 23:00 воды не будет на улице Социалистической, от проспекта Соколова и до проспекта Чехова. Причина - работы по прокладке наружных инженерных сетей на этой улице.