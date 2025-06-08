В Ростове-на-Дону пропавшего 72-летнего мужчину нашли живым

Фото: ЛизаАлерт.

В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего 72-летнего Николая Грязен. О его местонахождении ничего не было известно с 6 июня.Утром пенсионер покинул дом и не вернулся. Через несколько часов он перестал выходить на связь с родными. Обеспокоенные близкие обратились в полицию с заявлением о пропаже, а также обратились за помощью к волонтерам.На следующий день пенсионера нашли живым. Информация о том, где он находился все это время, пока не разглашается.