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В Шахтах 8 июня загорелась городская свалка

В Шахтах 8 июня загорелась городская свалка
В Шахтах Ростовской области загорелась городская свалка. Происшествие случилось 8 июня в посёлке Красина.

По словам очевидцев, возгорание началось в 19:00. Густой дым от пожара распространился на несколько районов города.

В настоящее время полигон закрыт. Его готовят к рекультивации. Региональный оператор временно организует вывоз мусора в Мясниковский район.

Напомним, что летом прошлого года на этом же полигоне произошёл крупный пожар, который удалось потушить только через несколько дней.
Фото: Соцсети.
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