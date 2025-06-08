В Шахтах 8 июня загорелась городская свалка

Фото: Соцсети.

В Шахтах Ростовской области загорелась городская свалка. Происшествие случилось 8 июня в посёлке Красина.По словам очевидцев, возгорание началось в 19:00. Густой дым от пожара распространился на несколько районов города.В настоящее время полигон закрыт. Его готовят к рекультивации. Региональный оператор временно организует вывоз мусора в Мясниковский район.Напомним, что летом прошлого года на этом же полигоне произошёл крупный пожар, который удалось потушить только через несколько дней.