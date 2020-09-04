Жители Ростова могут бесплатно сдать тест на наличие ВИЧ

Ростовчане смогут бесплатной сделать тест на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом 6 сентября сообщили в администрации донской столицы.Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» пройдет в Ростове-на-Дону с 7 по 15 сентября. Жители смогут проконсультироваться на счет опасной инфекции с врачами и специалистами.Кроме того, для граждан будет доступно бесплатное тестирование на наличие ВИЧ, которое развернут в мобильных пунктах в парке Горького. Посещать такие центры любой желающий сможет с 12:00 до 18:00. Тестирование также можно пройти анонимно, а результаты получить через 20 минут.