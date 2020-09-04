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Жители Ростова могут бесплатно сдать тест на наличие ВИЧ

Жители Ростова могут бесплатно сдать тест на наличие ВИЧ
Ростовчане смогут бесплатной сделать тест на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом 6 сентября сообщили в администрации донской столицы.

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» пройдет в Ростове-на-Дону с 7 по 15 сентября. Жители смогут проконсультироваться на счет опасной инфекции с врачами и специалистами.

Кроме того, для граждан будет доступно бесплатное тестирование на наличие ВИЧ, которое развернут в мобильных пунктах в парке Горького. Посещать такие центры любой желающий сможет с 12:00 до 18:00. Тестирование также можно пройти анонимно, а результаты получить через 20 минут.

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