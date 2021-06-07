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Впервые за 185 лет жители Ростова увидят необычное солнечное затмение

Впервые за 185 лет жители Ростова увидят необычное солнечное затмение
Жители Ростова смогут увидеть необычайное природное явление. Первое за последние 185 лет кольцеобразное солнечное затмение наступит в донской столице 10 июня.

Луна окажется между Землей и солнцем с 14:09 по 15:05. Пик активности придется на 14:38. Наибольшую фазу затмения (около 80%) можно наблюдать в Якутии. Там луна полностью скроет солнце, небо потемнеет, и на нем появятся яркие звезды. Вокруг скрытого луной солнечного диска образуется корона, которая обычно не видна. Ее цвет очень отличается от привычного: блекло-голубоватый.

В Ростове же будет видно, как луна закроет лишь краешек небесного светила (4%). В северных районах области (Миллеровский, Вешенский районы) часть затмения будет немного больше.

Для наблюдения этого явления люди зачастую используют солнцезащитные очки, сварочные маски или мастерят подобие с помощью стекол для телескопа. Однако лектор астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николай Дёмин объяснил, что в этот раз очки и стекла не помогут разглядеть феномен - слишком маленькая часть солнца окажется закрыта. Кроме того, подобные приспособления, не предназначенные для наблюдения солнечного затмения, могут нанести непоправимый вред здоровью.

- Увидеть затмение можно с помощью телескопа, - рассказал Rostov.ru специалист. - Для этого необходимо купить специальные оптические стекла AstroSolar или SalmoSolar.

Остальные же романтики и любители астрономических явлений могут посмотреть на феномен в ростовской обсерватории в парке имени Горького.

Это явление происходит 14 раз в столетие. Фаза затмения в основном видна в северном полушарии Земли. Поэтому последний раз жители донской столицы наблюдали подобное явление 15 мая 1836 года. На территории России же затмение видели чуть больше 50 лет назад - 20 мая 1966 года.

По словам Николая Дёмина, в середине 19 века затмения пользовались дурной славой среди крестьян. Они считали, что природное явление предзнаменует неурожай и сулит неприятности.

- К сожалению, снимки последнего кольцеобразного солнечного затмения на Дону не удалось сделать. Первые астрофотографии появились только через 11 лет, - поделился эксперт. - А вот о предшествующем затмении в России в 1966 году остались заметки в газетах от 22 мая в городе Иваново.

«Редкое явление» - гласил заголовок. На фото запечатлели частичное затмение солнца. Тогда феномен наблюдали в 13.17. «Солнце имело вид серпа, составляющего 34 процента его наблюдаемой с Земли поверхности», - написали корреспонденты.

Следующее кольцеобразное затмение солнца будет в 2030 году. Максимальный процент перекрытия небесного светила увидят Алжир, Тунис, Греция, Турция, Северный Китай и Япония. В России завораживающее явление смогут увидеть только жители северных регионов.

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