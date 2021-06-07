Впервые за 185 лет жители Ростова увидят необычное солнечное затмение

Жители Ростова смогут увидеть необычайное природное явление. Первое за последние 185 лет кольцеобразное солнечное затмение наступит в донской столице 10 июня.Луна окажется между Землей и солнцем с 14:09 по 15:05. Пик активности придется на 14:38. Наибольшую фазу затмения (около 80%) можно наблюдать в Якутии. Там луна полностью скроет солнце, небо потемнеет, и на нем появятся яркие звезды. Вокруг скрытого луной солнечного диска образуется корона, которая обычно не видна. Ее цвет очень отличается от привычного: блекло-голубоватый.В Ростове же будет видно, как луна закроет лишь краешек небесного светила (4%). В северных районах области (Миллеровский, Вешенский районы) часть затмения будет немного больше.Для наблюдения этого явления люди зачастую используют солнцезащитные очки, сварочные маски или мастерят подобие с помощью стекол для телескопа. Однако лектор астрономической обсерватории Ростова-на-Дону Николай Дёмин объяснил, что в этот раз очки и стекла не помогут разглядеть феномен - слишком маленькая часть солнца окажется закрыта. Кроме того, подобные приспособления, не предназначенные для наблюдения солнечного затмения, могут нанести непоправимый вред здоровью.- Увидеть затмение можно с помощью телескопа, - рассказал Rostov.ru специалист. - Для этого необходимо купить специальные оптические стекла AstroSolar или SalmoSolar.Остальные же романтики и любители астрономических явлений могут посмотреть на феномен в ростовской обсерватории в парке имени Горького.Это явление происходит 14 раз в столетие. Фаза затмения в основном видна в северном полушарии Земли. Поэтому последний раз жители донской столицы наблюдали подобное явление 15 мая 1836 года. На территории России же затмение видели чуть больше 50 лет назад - 20 мая 1966 года.По словам Николая Дёмина, в середине 19 века затмения пользовались дурной славой среди крестьян. Они считали, что природное явление предзнаменует неурожай и сулит неприятности.- К сожалению, снимки последнего кольцеобразного солнечного затмения на Дону не удалось сделать. Первые астрофотографии появились только через 11 лет, - поделился эксперт. - А вот о предшествующем затмении в России в 1966 году остались заметки в газетах от 22 мая в городе Иваново.«Редкое явление» - гласил заголовок. На фото запечатлели частичное затмение солнца. Тогда феномен наблюдали в 13.17. «Солнце имело вид серпа, составляющего 34 процента его наблюдаемой с Земли поверхности», - написали корреспонденты.Следующее кольцеобразное затмение солнца будет в 2030 году. Максимальный процент перекрытия небесного светила увидят Алжир, Тунис, Греция, Турция, Северный Китай и Япония. В России завораживающее явление смогут увидеть только жители северных регионов.