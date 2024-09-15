Жители Дона 18 сентября станут свидетелями лунного затмения

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Жители Ростовской области с 18 сентября по 2 октября смогут наблюдать осенний коридор затмений. Этот период характеризуется мощным энергетическим потоком из космоса, который способен как положительно, так и отрицательно влиять на людей.Ростовчане смогут увидеть последнее лунное затмение текущего года 18 сентября, когда Земля займет позицию между Луной и Солнцем, затенив спутник частично. Наблюдать это явление можно будет с 5:00 до 6:15, а также утратятся видимости затмения 17 и 19 сентября. Луну лучше всего наблюдать утром на востоке. Она будет восходить с заходом Солнца и исчезать на западе при рассвете.С момента лунного затмения и до 2 октября начнется коридор затмений, который будет непростым, особенно в високосный год. Говорят, что даже сильные магнитные бури не сравнятся с воздействием лунного затмения.В это время рекомендуется сосредоточиться на внутреннем развитии и обучении, избегать конфликтов и не решать важные вопросы. Это также отличный период для избавления от ненужных вещей и обретения духовного покоя.