Жители 21 муниципалитета Ростовской области - новые пациенты с коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 74 человека. По данным на 31 мая, это жители 21 муниципалитета региона.Большинство новых зараженных - из донской столицы (25 человек). Еще семь человек подхватили инфекцию в Таганроге, по пять - в Азове и Батайске. Борьбу с COVID-19 начали четверо человек из Донецка, по трое - из Гуково и Чертковского района.По информации областного правительства, на территории Новошахтинска, Волгодонска и Шахт положительные результаты ПЦР-тестов получили по два человек. Аналогичная ситуация - в Тарасовском, Миллеровском, Октябрьском, Неклиновском и Сальском районах.Меньше всего заболевших оказалось в Морозовском, Белокалитвинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах. Там, как и в Зверево, диагноз подтвердился у одного человека.