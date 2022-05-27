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Жители 21 муниципалитета Ростовской области - новые пациенты с коронавирусом

Жители 21 муниципалитета Ростовской области - новые пациенты с коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 74 человека. По данным на 31 мая, это жители 21 муниципалитета региона.

Большинство новых зараженных - из донской столицы (25 человек). Еще семь человек подхватили инфекцию в Таганроге, по пять - в Азове и Батайске. Борьбу с COVID-19 начали четверо человек из Донецка, по трое - из Гуково и Чертковского района.

По информации областного правительства, на территории Новошахтинска, Волгодонска и Шахт положительные результаты ПЦР-тестов получили по два человек. Аналогичная ситуация - в Тарасовском, Миллеровском, Октябрьском, Неклиновском и Сальском районах.

Меньше всего заболевших оказалось в Морозовском, Белокалитвинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах. Там, как и в Зверево, диагноз подтвердился у одного человека.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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