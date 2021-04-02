Жителей Ростовской области предупредили об ураганном ветре

В Ростовской области в ближайшее время ожидается сильный ветер. Его скорость достигнет 83 километров в час (23 м/с), сообщили в донском МЧС.В большинстве районов снова прогнозируют туман и дождь, переходящий в мокрый снег. При этом температура воздуха в среднем составит +2...+7 градусов, в южной части региона - до +14.Из-за непогоды жителям области рекомендуется избегать слабозакрепленных конструкций и деревьев. Если буря или ураган застанет вас на улице, держитесь подальше от линии электропередач и мостов. Для защиты от обломков используйте естественные укрытия или подручные средства (фанера, ящики, доски). Укрыться от непогоды можно в подвалах, погребах или специальных убежищах.