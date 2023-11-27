Жителей Ростовской области эвакуируют из зоны подтоплений

Фото: правительство Ростовской области.

Жителей Ростовской области начали эвакуировать из зоны подтоплений. Пока в пунктах временного размещения находятся 20 человек из четырех сельских поселений. Речь идет о хуторах Задонье, Морской Чулек, Дугино и Береговом. Как сообщили в правительстве региона, 27 ноября развернули 116 ПВР (прим. - пункты временного размещения).Непогода на Дону бушует еще с ночи. Сильный ветер скоростью до 30 метров в секунду валит деревья и остановки, срывает крыши и разрушает фасады домов.Из-за ветра в Таганрогском заливе начался шторм. Уровень воды поднялся на десятки сантиметров. Водоемы вышли из берегов и начали топить низменные прибрежные территории.