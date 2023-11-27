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Жителей Ростовской области эвакуируют из зоны подтоплений

Жителей Ростовской области эвакуируют из зоны подтоплений
Жителей Ростовской области начали эвакуировать из зоны подтоплений. Пока в пунктах временного размещения находятся 20 человек из четырех сельских поселений. Речь идет о хуторах Задонье, Морской Чулек, Дугино и Береговом. Как сообщили в правительстве региона, 27 ноября развернули 116 ПВР (прим. - пункты временного размещения).

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Фото: правительство Ростовской области.
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