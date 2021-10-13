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Жителей Ростова ждут теплые и облачные выходные

Жителей Ростова ждут теплые и облачные выходные
Предстоящие выходные в донской столице будут облачными, но теплыми, сообщает Гидрометцентр РФ.

В субботу, 16 октября, столбики термометров поднимутся до +19 градусов днем и до +9 – ночью. Скорость восточного ветра составит 11 метров в секунду.

В воскресенье, 17 октября, температура воздуха составит +18 градусов днем и останется прежней ночью. Скорость ветра еще немного снизится – до 3-6 метров в секунду.

Теплая погода будет и на территории донского региона. К примеру, в Зернограде будет на один градус теплее, чем в Ростове. Осадки в выходные не прогнозируют.
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