Жителей Ростова ждут теплые и облачные выходные

Предстоящие выходные в донской столице будут облачными, но теплыми, сообщает Гидрометцентр РФ.В субботу, 16 октября, столбики термометров поднимутся до +19 градусов днем и до +9 – ночью. Скорость восточного ветра составит 11 метров в секунду.В воскресенье, 17 октября, температура воздуха составит +18 градусов днем и останется прежней ночью. Скорость ветра еще немного снизится – до 3-6 метров в секунду.Теплая погода будет и на территории донского региона. К примеру, в Зернограде будет на один градус теплее, чем в Ростове. Осадки в выходные не прогнозируют.