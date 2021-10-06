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Синоптики обещают облачные выходные в Ростове

Синоптики обещают облачные выходные в Ростове
Предстоящие выходные в Ростове-на-Дону будут облачными, но теплыми, сообщает Гидрометцентр РФ.

В субботу, 9 октября, столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов днем и до +7 – ночью. Скорость восточного ветра снизится с 18-20 до восьми метров в секунду.

В воскресенье, 10 октября, температура воздуха составит +13...+16 градусов днем и останется прежней ночью. Скорость ветра еще немного снизится – до 3-6 метров в секунду.

Напомним, что после 10 октября, по прогнозам синоптиков, погода в донской столице и регионе в целом испортится – начнутся дожди, туман и заморозки.
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