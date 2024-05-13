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В Шахтах мужчина попал в больницу с отравлением из-за воспламенившегося чайника

В Шахтах мужчина попал в больницу с отравлением из-за воспламенившегося чайника
В Шахтах чайник, загоревшийся на кухне, чуть не стал причиной серьезной трагедии 11 мая. Происшествие случилось в многоквартирном доме по адресу: улица Текстильная, 37.

Прибывшие на место пожара спасатели увидели хозяина, который уже успел вдохнуть большое количество дыма. Пожарные эвакуировали его на улицу и передали медицинским работникам.

Возгорание охватило 10 квадратных метров - примерно размер маленькой кухни или прихожей. Предварительно, источником пожара стал чайник: электроприбор сначала задымился, а затем вспыхнул.
Фото: МЧС.
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