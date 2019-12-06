Жителей Ростова в новогоднюю ночь поздравит певица Юлианна Караулова



Ростовчан с Новым годом поздравят звезды российского шоу-бизнеса. За час до боя курантов 31 декабря в парке имени М. Горького выступил специальный гость праздника – певица Юлианна Караулова.



В последнюю ночь уходящего года жителям Ростова обещают яркое торжество. Центральной площадкой празднования по традиции станет парк имени М. Горького. С 25 по 31 декабря там выступят местные коллективы, а Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами проведут викторины. Также в парке будут работать интерактивные площадки.



Праздничное новогоднее шоу начнется в девять часов вечера. Гостей ждет развлекательная программа с участием ростовых кукол, кавер-групп и городских коллективов.



Хэдлайнером мероприятия станет известная российская певица Юлианна Караулова. Петь для ростовчан и гостей города артистка будет почти до полуночи. Стоит отметить, что гонорар Карауловой – 600 тысяч рублей за часовое исполнение. Удовольствие не из дешевых. Но имя спонсора визита звезды пока неизвестно.



Помимо основного торжества в парке М. Горького, новогодние мероприятия пройдут в Ростовском зоопарке, в парке им. Островского и во всех театрах и торговых центрах города.









