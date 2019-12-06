Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Жителей Ростова в новогоднюю ночь поздравит певица Юлианна Караулова

Жителей Ростова в новогоднюю ночь поздравит певица Юлианна Караулова
Ростовчан с Новым годом поздравят звезды российского шоу-бизнеса. За час до боя курантов 31 декабря в парке имени М. Горького выступил специальный гость праздника – певица Юлианна Караулова.

В последнюю ночь уходящего года жителям Ростова обещают яркое торжество. Центральной площадкой празднования по традиции станет парк имени М. Горького. С 25 по 31 декабря там выступят местные коллективы, а Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами проведут викторины. Также в парке будут работать интерактивные площадки.

Праздничное новогоднее шоу начнется в девять часов вечера. Гостей ждет развлекательная программа с участием ростовых кукол, кавер-групп и городских коллективов.

Хэдлайнером мероприятия станет известная российская певица Юлианна Караулова. Петь для ростовчан и гостей города артистка будет почти до полуночи. Стоит отметить, что гонорар Карауловой – 600 тысяч рублей за часовое исполнение. Удовольствие не из дешевых. Но имя спонсора визита звезды пока неизвестно.

Помимо основного торжества в парке М. Горького, новогодние мероприятия пройдут в Ростовском зоопарке, в парке им. Островского и во всех театрах и торговых центрах города.




Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.